TERE, SPORT! Valitsus lubas pealtvaatajateta võistlused, jalgpalli meistriliiga jätkub uue süsteemiga 

Kui tavapäraselt koosneb Premium liiga hooaeg 36 voorust, siis seoses sunnitud pausiga otsustas jalgpalliliit hooaega lühendada. Kõik Premium liiga klubid kiitsid heaks uue süsteemi, mille põhjal peetakse esmalt kolm ringi (kokku 27 mängu), misjärel mängivad 1.-6. kohal ning 7.-10. kohal asuvad meeskonnad veel ühe ringi. Lisaringi võetakse varem teenitud punktid kaasa. See tähendab, et esikuuik peab hooaja jooksul 32 ja teised 30 mängu.

"Nii klubidega kui ka alaliidu sees peetud konsultatsioonide lühikokkuvõte on, et kõik soovivad sportlikult võimalikult tõsiseltvõetavat süsteemi, mis tähendab muuhulgas, et mängude arv ei vähene drastiliselt ning tabeli tipus ja lõpus on kodus ja võõrsil peetavad kohtumised tasakaalus. Tuleb arvestada, et esimest korda on meie liiga tänu solidaarsustoetustele täisprofessionaalne, mis loob täiesti uue olukorra ja veel tihedama konkurentsi," sõnas jalgpalliliidu president Aivar Pohlak pressiteate vahendusel.