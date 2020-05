Kümme aastat Tarva finaalist. Rakvere sangar Martin Müürsepp: see oli kuldne hõbe 

Koduse kossuliiga finaalid olid selleks ajaks kujunenud nii selgelt Tartu ja Tallinna klubide omavaheliseks asjaks, et Tarva pääs esikohamängudele mõjus siinsele korvpallimaastikule kui värske tuuleõhk keset lämbet suveilma. Tõsi küll, sedapuhku polnud Rocki ja Kalev/Cramo finaal sel lihtsal põhjusel võimalik, et gigandid heitlesid omavahel juba poolfinaalis, kuid see ei vähenda Tarva saavutuse suurust. Andres Sõber ja Martin Müürsepp meenutasid 2010. aasta kevadet Õhtulehe podcast'is „Viies veerandaeg“.