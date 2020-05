Augsburgi peatreener rikkus totral põhjusel karantiinireegleid ja jääb homsest mängust eemale 

Homme koroonapausilt naasva Bundesliga jätkumise üks eeldusi on, et võistkonnad elavad hotellis ja järgivad rangelt karantiinireegleid. Tabeli tagumises otsas oleva Augsburgi peatreener ei saanud sellega hakkama.

"Tegin vea, et hotellist lahkusin," sõnas Herrlich avalikus teates. Eriti totraks teeb olukorra see, et 48aastane treener määrati ametisse 10. märtsil ja homne matš Wolsfburgiga pidanuks olema tema debüüt.