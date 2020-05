Koroonakriisi tõttu Norra koondisest välja heidetud Pyeongchangi olümpiapronks: see on brutaalne! 

"See on brutaalne, kui kasutada tugevat sõna. Ühel päeval valmistud uueks hooajaks, järgmisel oled töötu," lausus 26aastane Skjöld Norra rahvusringhäälingule.

"Ütlesin Clausile (koondiste mänedžer Claus J. Ryste – M.T.), et kommunikatsioon oli kehv. Mul ei öeldud varem ausalt, et võin koondisest välja jääda.

Ta nõustus, et protsess võinuks olla parem. Tuleb meeles pidada, et jutt käib inimestest ja nende eludest. Olin temaga aus, mis on oluline, kui tunned, et sulle on liiga tehtud. Mis nüüd saab? Milline on minu tulevik?"