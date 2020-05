Eesti jalgpalliliiga naaseb koroonapausilt publikukeeluga, aga mis saab säästusektoritest? 

Premium liigat mängitakse paljuski staadionitel, mis pole neljast küljest suletud ehk (hea) tahtmise korral näeb mängu tasuta näiteks aia tagant. Kui tavaolukorras teeb jalgpallirahvas säästusektori üle nalja, siis praegu võib nii mõnigi mõtelda, et see on justkui JOKK-võimalus keelatud vilja maitsmiseks.

Samal teemal Jalgpall TERE, SPORT! Valitsus lubas pealtvaatajateta võistlused, jalgpalli meistriliiga jätkub uue süsteemiga A. le Coq Arenal või Kadriorus pole probleemi, aga näiteks Hiiu staadioni ühel küljel saab aia taga mändide all mõnuga vutti nautida. Teine eriline koht on Tartu Tamme staadion, mis asub suurema spordikompleksi territooriumil. Väljakul on ainult üks küljetribüün, millest üle platsi asub näiteks laste mänguväljak. Kas ja kuidas kavatseb jalgpalliliit vältida praeguste reeglite järgi illegaalseid pealtvaatajaid?

"Esimene asi on inimeste enda vastutus ja terve mõistus. Kui tahame, et 1. juulist oleks lubatud publikuga mängud, peame kõik koos selle nimel pingutama ning käituma mõistlikult ja korrektselt," alustab jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht selgitamist.

"Teine asi, hindame staadionipõhiselt, kas on vaja täiendavaid meetmeid selle vältimiseks. Mõnel staadionil võib see tähendada, et piiratakse ümbritsevale alale sisenemist. Jah, Hiiu staadionil on see võimalik, aga seda pole veel paika pandud, sest seal mängitakse alles järgmise nädala lõpus. Alustame Kadrioru, Kuressaare ja Paide staadionitest.

Lisaks on igal staadionil turvatöötajad. Kui tekib kogunemisi, mis pole okei, siis turvatöötaja saab sekkuda. Kui sekkumisest ei piisa, saab alati kutsuda politsei. Teame, et kogunemised ei ole lubatud, 2 + 2 reegel jääb niikuinii kehtima.

Aga neid meetmeid pole vaja, kui toimib terve mõistus ja inimesed saavad aru, et praegu pole see hetk, kus leida mingeid auke või teha midagi, mis ei lähe vastuvõetud mõtetega kooskolla. Kõike polegi kunagi võimalik kontrollida ja see pole eraldi eesmärk.

Loomulikult, kui terve mõistus ei aita, siis tuleb mängu korraldajatel reageerida. Nii varasemates juhendites kui ka uutes dokumentides on selgelt kirjas, et korraldaja vastutab staadioni vahetus läheduses toimuva eest. Me ei eelda, et korraldaja suudab kõike hallata, aga kui ta näeb probleemi, saab vajadusel alati abi kutsuda.