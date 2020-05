WRC Ametlik: Safari ralli jääb siiski ära Toimetas Kaspar Koort , täna, 17:10 Jaga: M

Keenia publikul jääb tänavu suur ralli nägemata. Kuid korraldajate sõnul peaks järgmisel kolmel aastal Safari ralli kenasti WRC kalendris sees olema. Foto: TONY KARUMBA

Kui veel paari päeva eest oldi Keenias lootusrikkad, et 16.-19. juulile planeeritud Safari MM-ralli toimub nagu kord ja kohus, siis nüüd on selge, et Ott Tänak ja teised ralliässad tänavu Aafrikasse ikkagi ei lähe.