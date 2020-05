VALUS! Seksimaia Rodmani voodiseiklused lõppesid kolmel korral murdunud peenisega 

"Ta karjus: mu jumal, ta on surnud, ta on surnud, ma tapsin ta! Ma siis ütlesin, et, ei kullake, murdsin lihtsalt oma riista."

Et kaks ei jää kolmandata, on teada tõde. Ka seekord, nüüd New Yorgis, põhjustas vigastuse suuseksi alal asjatundmatu neidis. Taas tuli ette võtta sõit haiglasse, kus doktor oli sunnitud tõdema: korvpalluri peenis on taaskord pooleks murtud.