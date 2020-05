"Nagu vaataks oma vanemaid miilustamas!" Messi kirglik suudlus pani sotsiaalmeedia kihama 

Lisaks Messile ja Roccuzzole astuvad "Before the World Ends" nimelises laulus üles paljud kuulsad paarid, nagu näiteks Hollywood staar Ben Affleck ja tema kaaslanna Ana de Armas või Mehhiko poksija Saul "Canelo" Alvarez ja tema silmarõõm Fernanda Gómez.

Kuid kõige enam jääb arvustajatele hambusse kuuekordne Ballon d'Or võitja Messi. Sotsiaalmeedia otse kihab ning paljud fännid ei suuda leppida, et näevad Messit sellises kontekstis.

Kolmas ütleb, et vido on "häiriv" ning võrreldav sellega, kui näha enda vanemaid miilustamas. "Kas kaamera taga oli üks Messi poegadest?" viskab ta õhku ka intrigeeriva küsimuse.

Neljas aga leiab, et ilmselt on nüüd oodata Messi suure konkurendi Cristiano Ronaldo vastulööki - ning ilmselt ei saa see olla midagi vähemat, kui portugallase ja tolle mõrsja Georgina Rodriguezi seksivideo!