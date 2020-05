Kõmu Hooletus ees, õnnetus taga: vutistaari ja tema kuuma kallima seksivideod sattusid väljapressijate kätte Ohtuleht.ee , täna, 22:14 Jaga: M

Ezequiel Lavezzi ja Natalia Borges on hädas. Foto: AFP /Scanpix, Natalia Borgese Instagram

Tundub, et Argentiina jalgpallikoondise ning Paris Saint-Germain ja Napoli lähimineviku ründestaar Ezequiel Lavezzi on ka väikestviisi filmimees. Nimelt on ta videolindile ja fotodele jäädvustanud mõningaid episoode enda ja oma modellist elukaaslase Natalia Borges intiimelust, kuid paraku on need pikantsed materjalid mingil põhjusel jõudnud pahalaste kätte, kes on asunud vutistaarilt raha välja pressima.