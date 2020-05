FOTO | Kodusele ravile pääsenud Ott Kiivikas andis kõigile meestele tähtsa soovituse 

"Olen lastud just ka kodusele ravile! Huraaaa!!!" rõõmustas Kiivikas. "Tahan tänada oma kallist kaasat Cassyt, kelle utsitamise tagajärjel sain ma õigel ajal ravile. Lisaks tänan väga oma raviarste, veel erialaarste, kes kõikvõimalike uuringuid tegid ja loomulikult suurt hulka haiglaõdesid, kes minu eest soojalt igapäevaselt hoolitsesid. Raske on seda tänu sõnadesse panna! Kõigile teistele mehepoegadele, kes on sama kanged kui mina - soovitan siit kogemusest võtta kaasa soovitus. Kui tunned valu, ära häbene pöörduda abi saamiseks arsti juurde! Muidu võib - olla liiga hilja....

Tänan lõpetuseks kõiki, kes on kas kirjutanud või helistanud ja tundnud muret minu tervise pärast. Teid on olnud väga palju ja ma olen väga tänulik selle eest, et see teile korda on läinud. Olge terved!"