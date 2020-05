Toyota alustas konkurentide hirmutamist 

Tehniline direktor Tom Fowler kinnitas, et uus Yaris on juba praegu sama kiire kui eelmine. See omakorda peaks olema konkurentidele korralikuks sütikuks, sest n-ö vana Yaris on viimase pooleteise aasta jooksul olnud rallimaailma valitseja: Ott Tänak tuli selle mudeliga mullu maailmameistriks ja tänavugi näitasid Seb Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä sama autoga väga head minekut.