Jaburad arvud: spordipeo ärajätmine maksaks 41,5 miljardit dollarit 

Tokyo mängud pidanuks toimuma tänavu suvel, kuid uus toimumisaeg määrati 2021. aasta 23. juulist kuni 8. augustini. Tegelikult tuleb üha enam vihjeid, et koroonaviiruse kriisi tõttu võib Jaapani pealinnas toimuv olümpia üldse ära jääda.

Eile teatas Rahvusvaheline Olümpiakomitee, et nende jaoks tähendab aastane olümpiamängude edasilükkamine 800 miljoni dollari suurust lisakulu. Sellest omakorda 650 miljonit läheb otse olümpiamängude korraldajatele.

Japan Times uuris Tokyo olümpia tegevjuhilt Toshiro Mutolt, kui palju lisaraha nad vajavad, et järgmisel aastal olümpiat korraldada. „Lisaeelarvest on veel vara rääkida, aga ma ei tea, miks ROK andis meile just 650 miljonit. Seda küsige nendelt,“ ütles ta.