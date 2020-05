Soomlanna on endiselt lõksus maailma suurimal kruiisilaeval: „Atmosfäär on väga veider.“ 

20aastane naine läks poole aasta eest kruiisilaevale tööle, kuid nüüd on ta kaks kuud istunud perekajutis ja oodanud, et koroonaviiruse pandeemia lõpuks läbi saaks.

Laevafirma on püüdnud töötajaid koju aidata, kuid teatud segaduste tõttu pole Syrjäneniga see õnnestunud. Kuna üks tema kaastöötajatest andis äsja positiivse koroonaviiruse proovi, jäi soomlanna veel kaheks nädalaks karantiini. Tema enda koroonatest oli negatiivne.

„Atmosfäär on väga veider, igal pool on vaikne. Tegelikult hakkasin alles tasapisi normaalse laevameluga harjuma,“ rääkis ta MTV-le. „Veider on vaadata, et peaaegu kõik kohad on suletud. Tavaliselt pulbitseb see laev elust.“

Tegelikult oli Syrjänenil juba märtsikuus lennupilet koju. Suuremat sorti segaduse pani püsti laevafirma, kes väitis, et nende andmetel on Soome piir suletud ja kedagi enam riiki ei lasta. Lennupilet tühistati. Veidi hiljem selgus, et loomulikult oleks Syrjänen saanud koju, kuid selgus saabus liiga hilja.

Samas on võimalik laevafirmat ka mõista: ainuüksi Symphony of the Seasi pardal töötab 2200 inimest kümnetest riikidest ning kojusaatmise logistika on keeruline. Kokku on firma erinevate laevade peal tööl 60 riigi kodanikud ja piiriregulatsioonid muutuvad kõikjal ning pidevalt.

Symphony of the Seas. Foto: Reuters/Scanpix

Symphony of the Seas asub praegu Kariibimeres. Uus päästeplaan näeb ette, et Syrjänen läheb ühe teise laeva peale ja sõidab Inglismaale Southamptonisse, kust edasi peaks lennukiga Soome pääsema.