VIDEO | Bam Margera korraldas lätlase auks avatud ustega peoõhtu 

Margera on juba aastaid võidelnud alkoholisõltuvusega ning käinud korduvalt võõrutusravil. Kohati on märgata paranemise märke, kuid mitte püsivalt.

Kuigi Margerast sai superstaar MTV telekanali sarjades (Jackass, Viva La Bam), on tegemist vaimustava rulatajaga. Noorena otsutas ta valida karjääri, mis ei hõlma võistlemist. „Tegelikult unistasin isegi mina X-mängude medalitest, aga sain aru, et ma ei suuda piisavalt palju pingutada, et nende ässadega võistlustel konkureerida. Siis paningi selga lahedad riided ja tegin teistmoodi trikke, et vähemalt ajakirjade kaanel olla,“ meenutas Margera eelmisel aastal Õhtulehele antud intervjuus.