Johaug, doping ja kuulus auhind: „Meie maine võib saada suure löögi.“ 

Eelmisel aastal tõusis antud auhinna suurfavoriidiks suusakuulsus Therese Johaug, kes krooniti 10 000 meetri jooksus Norra meistriks. 31aastane naine jooksis välja riigi ajaloo viienda tulemuse ja täitis ka Euroopa meistrivõistluste normi. Johaugi ajaks märgiti vaimustav 32.20,87. Võrdluseks, Eesti rekord 32.47,86 kuulub 1988. aastast Sirje Eichelmanni nimele.

Spordijurist Robin Mackenzie-Robinson teatas, et tema hinnangul ei tohiks musta minevikuga Johaugile nii väärikat auhinda anda, sest see tõmbaks alla kogu Norra spordi tõsiseltvõetavust.

„Meie dopinguvastane maine võib saada suure löögi,“ teatas ta NRK vahendusel. „Kui annaksime dopingusportlasele auhinna, vaadataks rahvusvahelisel tasandil sellele väga viltu.“ Ta viitas, et sarnased austusavaldused ei puudutagi lõpuks ainult sporti, vaid neil on kanda suurem ühiskondlik roll. „Kui keegi oleks mulle viis aastat tagasi öelnud, et Norras hakatakse autasustama dopinguga vahele jäänud sportlasi, siis poleks ma seda uskunud.“

Mackenzie-Robinson lisas, et kõik Norra spordisõbrad peavad aru saama, et Johaug mõisteti süüdi kõrgeimas spordikohtus ehk CASis. „Vahet pole, et ta on meie jaoks südamelähedane staar. Me peame tema minevikuga leppima.“

Eile tuli ikkagi uudis, et Johaug nimetati auhinna nominentide sekka. See ajab aga Norra spordiüldsuse kahte leeri. Ühed usuvad, et Johaug kasutas dopingut kogemata ja on aus sportlane, teised on aga Mackenzie-Robinsoni parteis, kus rõhutatakse, et kõrgeim spordikohus on Johaugi süüdi tunnistanud.