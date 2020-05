Kõigi derbide ema! Suur jalgpall naaseb eriti tulise maiuspalaga 

Tõsi, rohkem rahuvsvahelist kõlapinda leiab ilmselt Dortmundi ja Müncheni Bayerni derbi, mida kutsutakse ka Der Klassikeriks. Kuid Borussia ja Schalke vatasseisule annab lisaks kõrgele tasemele vürtsi just kohalik mõõde – Dortmund ja Gelsenkirchen on sisuliselt sama linn, nende vahele jääb vaid Bochum. Ruhrgebieti linnastus elab kokku enam kui viis miljonit elanikku, kokku on kasvanud hulk suuri ja ajaloolisi tööstuslinnasid.

Kokku on tiimid omavahel kõigis sarjades kohtunud 179 korda ning Dortmundil on võite 61, Schalkel 47. Bundesliga nime all toimunud võistlusel on seis aga ülimalt võrdne: Dortmundil on 33, Schalkel 30 võitu. Juba mõnda aega ollakse omavahelise arvete klaarimisega seisus, kus kahe kange matši tuntakse Saksamaal kui „kõigi derbide ema“.