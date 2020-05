Suure jalgpalli tagasitulek: Dortmund lõi suurimal rivaalil puuri palle täis! 

Uus jalgpallireaalsus tundub esialgu harjumatu. Tribüünid on tühjad, staadionil kajab, varumeestepink on mitukümmend meetrit pikk, sest toolide vahel on mitmemeetrised vahed. Tiimid tulevad staadionile kahes osas, maskid võetakse eest vahetult enne murule astumist. Kõige hiljem saabuvad kohtunikud, kui tiimid on juba minutite kaupa väljakul oodanud. Kõik need nüansid on turvalisuse huvides. Kindlasti ei soovi Bundesliga tekitada uuesti olukorda, kus nad jälle pausile lükatakse. Seega tuleb kõiki reegleid järgida täie tõsidusega.