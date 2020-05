VIDEO | PÖÖRASED VETERANID: Tyson ja Holyfield hakkavad vanu arveid klaarima! 

Nüüd käivad mõlemad mehed kuuendat aatakümmet ning on viimasel ajal hakanud kõvasti treenima. Juba mõnda aega liiguvad jutud, et legendidel on mingi pöörane plaan. Nüüd kinnitas Holyfield, et astuks hea meelega Tysoniga vastamisi ja hakkaks vanu arveid klaarima: „Tema inimesed räägivad minu omadega. Veel pole midagi kokku lepitud, aga küll see tuleb.“