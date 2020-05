Vandalismi tagajärg: Ibrahimovici pronkskuju kolib Malmö staadioni juurest ära 

Esmalt soditi seda aerosoolvärvidega ja lõigati ära nina. Jaanuari alguses läksid käiku karmimad meetmed, pronks-Ibrahimovici jalad saeti pahkluu juurest läbi ja kuju lükati pikali. Seejärel viisid linnavõimud skulptuuri parandustöödeks minema ja on hoidnud seda salajases kohas.

Esmalt lõikasid pahased Malmö fännid maha pronks-Zlatani nina, hiljem jalad. Foto: Reuters/Scanpix

Nüüd vahendab The Guardian Malmö linna kõneisiku kinnitust, et kujule otsitakse uut kohta. Homme peaks saama kinnitust idee, et taies jääb linna, kuid mitte Malmö staadioni juurde.