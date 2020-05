Borussia treener publikuta jalgpallist: lööd värava, aga midagi ei juhtu – see on äärmiselt veider 

Dortmundi Borussia mehed tähistasid väravat distantsilt, kuigi tavapärane embamine polnud otseselt keelatud. Foto: AFP/Scanpix

Freiburgi juhendaja Christian Streich : "Mõistagi on kurb, et fännid ei saa mängu vaadata, et me ei saa kohtuda ning minna ja mängida seda mängu koos. Selline asi ei saa jätkuda lõpmatuseni. Ent ma ei eeldanud, et fännide puudumine langetab kvaliteeti ja nagu nägime, ei langetanudki."

"On fakt, et see on osa jalgpallist," sõnas ta. "Meid on nii palju testitud, et saame seda lubada. Kui enam ei või isegi tähistada, laguneb kogu kompott koost. Olen õnnelik, et tiimil oli täna rõõmustamiseks põhjust."