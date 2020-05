Vähi alistanud jalgpallilegend: lubasin vanematele, et ei sure enne neid 

Ajakirjanik päris seepeale, kuidas ta sai seda lubada, kui tema prognoos oli ebamäärane. "Mu isa on 90- ja ema 85aastane. Pean end äärmiselt õnnelikuks, et nad on mul jätkuvalt olemas. Nüüd, kui olen ka ise lapsevanem, tean, et pole olemas midagi valusamat kui lapse kaotamine," arutles Vialli.

Samal teemal Jalgpall Vähi seljatanud jalgpallilegend: lukustasin ennast vannituppa, et naise ja laste eest pisaraid varjata "See oli lubadus. Ma püüdsin olla isetu. Mõistagi tahan elada nii kaua, kui võimalik, aga kindlasti ei tahtnud ma, et nad peaks kogema oma lapse leinamist. See oli üks eesmärk, mille endale seadsin: elada kauem kui mu vanemad. See oli hea neile, aga andis mullegi jõudu ja positiivsust, et teha ellujäämiseks kõik endast olenev.

Üks asi, mida vähiga võideldes mõistsin, oli see, et pean olema vanematega lähedasem. Isekalt on mu prioriteet minu lapsed, aga panin end oma vanemate kingadesse. Olen isa ja abikaasa, aga samuti poeg, seega pean tegema oma parima, et neid rõõmustada. Ma ei öelnud nii enne vähi saamist. See on aidanud mul selliseid asju mõista."

Vialli võitles sõralisega kolm aastat, enne kui arstid ta eelmisel kuul terveks tunnistasid. Nagu ilmselt paljud sarnase kogemusega inimesed, näeb temagi nüüd elu hoopis uue nurga alt.

"Ärritun endiselt, kui pasta pole küpsetatud nii nagu mulle meeldib," naljatab Vialli ja lisab, "aga olen õppinud panema asju konteksti. Oli asju, mida võtsin liialt enesest mõistetavana, kuid mõistan nüüd, kui väärtuslikud need on. Võib-olla vajasin seda, et saada paremaks inimeseks.

Tammusin justkui paigal. Minu elu on alati olnud erakordselt põnev. Olin tippjalgpallur, seejärel treener ja viimased 15 aastat Sky Italias jalgpallimängude analüütik. Armastan jalgpallist rääkimist, aga arvan, et spirituaalselt olin rutiinis.

Ma ei liikunud edasi. Olin lõpetanud oma sees sobramise, ma ei kasvanud. Suhtusin vähki kui võimalusse jätkata arenemist. See on minu vaatenurk, ma ei eelda, et kõik jagavad seda. Igaüks tegeleb vähiga omamoodi.