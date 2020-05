Ferrari vormelitiimi boss uuest koosseisust: see on õnnemäng!  

Viimati kihutasid Ferrari masinatega nii noored mehed aastal 1968, kui pilootideks olid Chris Amon ja Jacky Ickx. Peale selle, et itaallased on reeglina eelistanud kogenud mehi – enne Leclerci palkamist eelmisel aastal –, on neil viimase 25 aasta jooksul olnud peaaegu alati pundis mõni maailmameister. Viimati polnud Ferrari ridades tšempionit aastal 2007, kui rooli keerasid Kimi Räikkönen ja Felipe Massa.

"Meil on koroonapausi ajal olnud aega asjade üle mõtiskleda ja jõuda sellisele järeldusele," selgitas Binotto Sky Sports Italiale, miks loobutakse neljakordse maailmameistri Sebastian Vetteli teenetest.

"Maailm on pandeemia ajal muutunud, mistõttu peame vaatama F1 tulevikku teistsuguse nurga alt. Carlos Sainz on noor võidusõitja, Ferraril pole olnud nii noort paari juba 50 aastat. See on meie jaoks õnnemäng, aga võtame väljakutse rõõmuga vastu. Tahame alustada uut ajastut.

Sainz on väga tore ja intelligentne kutt. Ta on tõeline meeskonnamängija, kes teeb kõvasti tööd. Seega on ta Charlesi kõrval väga kasulik. Ta on eelmisel viiel hooajal hästi esinenud ja peaaegu alati finišisse jõudnud, teenides oma meeskonnale palju punkte."