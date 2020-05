Maailmameister Kaul ebatavalisest toidueelistusest: suudan seda süüa ainult kümnevõistluse ajal 

Kuidas läheb? Kuidas oled viimased kuud veetnud?

"Mul läheb hästi. Olukord Saksamaal oli meie jaoks okei, sest saime minna õue ja näiteks metsas üksi joosta. See oli okei, aga mitte normaalne treening märtsis, aprillis ja mais. Töötasin mõne asja kallal, milles ma pole hea, seega kõik on okei."

Kui palju su elu on muutunud pärast Dohas võidetud MM-tiitlit?

"Väga palju. Pärast MMi oli nii palju meediatähelepanu, aga treeningul ei muutunud midagi. See on väga hea. Arvan, et enne Dohat tehtud asjad toimisid, seega tundub, et olümpiamängudeks on mõistlik valmistuda samamoodi."

Kodumaal reageeriti võidule vägevalt, su kodulinn muutis ajutiselt isegi oma nime! Mis tundeid see tekitas?

"Jah, mu kodulinna nimi on Saulheim ja nad nimetasid selle kolmeks-neljaks nädalaks Kaulheimiks. See oli päris naljakas. Ma küll ei mõelnud sildi varastamisele, kuid see olnuks hea idee."

Kuidas MM-kulda tähistasid?

"Pärast Dohat polnudki väga aega tähistada, sest meediaga oli nii palju tegemist ning seejärel tuli juba keskenduda olümpiamängudele. Arvasime, et meil on kvalifikatsiooniks valmistumiseks ainult seitse kuud, seega suure peo jaoks polnud aega. Nüüd on olümpiamängud edasi lükatud, võib-olla tuleb suur pidu pärast Tokyot."

Kas sulle meeldiks, et tiitlivõistlustel oleks kompaktsem ajakava [nagu Dohas]?

"Minule sobis see väga hästi. Tavaliselt on meil kaks-kolm ala hommikul ja kaks õhtul, seega minu arust on sportlastele parem, kui saab kõik viis ala järjest ära teha. Nii jääb rohkem aega lõõgastumiseks ja teise päeva jaoks taastumiseks."

Sul on ebatavaline toidueelistus. Sulle meeldib alade vahel õunapüreed süüa. Millal sa selle avastasid?

"See on ülihea! Seda võib alade või katsete vahel tarbida. Õunapüree abil on kerge energiliseks jääda. Arvan, et esimene kord oli aastal 2017 U20 EMil ja see toimis üsna hästi, seega otsustasin selle juurde jääda."

Kui palju Dohas seda kulus?

"Mul oli seda umbes kolm kilo kahe päeva jaoks, aga arvasin, et ei söö kõike ära. Tavaliselt ostangi kümnevõistluse jaoks liiga palju süüa – parem liiga palju kui vähe. Aga minu arust sõingi kõik kolm kilo ära.