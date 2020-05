Lewandowski püsib hiilgavas hoos! Juba viiendat hooaega järjest... 

Lewandowski on sel hooajal löönud Bayerni kasuks juba 40 väravat. Tegemist on järjepanu juba viienda hooajaga, kui ta Müncheni tiimi kasuks vähemalt 40 tabamust lööb.

*hooaeg on alles pooleli!

Võit tähendab, et Bayern hoiab tabeli liidrina Dortmundi Borussia ees jätkuvalt neljapunktist edu. Kolmandal real paiknevat Mönchengladbachi Borssiat edestatakse kuue silmaga. Neljas on Leipzig.