Levadia peatreener Lepmetsa lõpetamisest: kurb, aga midagi pole teha 

FCI Levadia peatreener Martin Reim tõdes, et ega ta väga enne hooaja taasjätkumist sellel teemal peatuda ei taha. Ta märkis siiski, et kuigi ei tea, mis Lepmetsa mõtetes varem toimus, siis arvatavasti sündis see otsus ikkagi suhteliselt isolatsiooniaja lõpus.

Mina soovin Sergeile kõike paremat. Eks me teda ju näeme ka edaspidi, sest amatöörina või töö kõrvalt treenijana ta ikka staadionidel ringi käib ja eks aeg-ajalt ka meie treeningutel osaleb. Kurb, aga midagi pole teha."

Lisaks Lepmetsale teatas hiljuti ka ukrainlasest keskpoolkaitsja Juri Tkatšuk, et lahkub Levadiast. Võib arvata, et mängijate jaoks pole olukord kõige meeldivam?

Reim nentis, et need on ikkagi individuaalsed otsused ja eks see vahepealne periood mõjus igaühele erinevalt.

„Aga ma arvan niimoodi, et parem selliselt kui nii, et meeskonnas on mängijad, kes seal väga ei tahagi olla või kellel ei ole motivatsiooni mängida. Parem on meid vähem, aga kõik on mingi ühe asja nimel väljas,” lisas peatreener.