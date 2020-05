Pareiko Lepmetsa otsusest: profiklubina ei saa me sõltuda sellest, et mängija käib ka palgatööl 

FCI Levadia spordidirektori Sergei Pareiko sõnul teavitas Lepmets klubi oma otsusest laupäeval.

„Iga inimene teeb ise oma otsused ja võtab vastutuse. Kui see on tõsine otsus, siis tuleb seda austada,” nentis endine tippväravavaht Pareiko. „Muidugi kahju, et tal selline mõte tekkis, kuid samas on kahju ka sellest, kui ta süüdistab oma kommentaarides sellise olukorra tekkimises klubi. Minu meelest nii ei tohiks.

Terves maailmas on selline olukord ja iga klubi president pidi üle vaatama, mis mõjutab tema äri ja kuidas edasi minna. Sergei pole esimene ega viimane mängija, kes sellises olukorras oli.

Aga meie jaoks on see murekoht kindlasti.”

Kas Levadia tõepoolest ei nõustunud, et Lepmets võiks siiski tööd ja jalgpalli nii kombineerida, et ta saaks jätkata ka esindusmeeskonnas?

Jah, meil olid alguses finantsmured, kuid need on nüüdseks lahendatud, aga kui tegutsema profiklubina, siis me ei saa sõltuda sellest, et mängija käib palgatööl. See pole loogiline ja hakkab paratamatult profimängijat mõjutama ja segama,” rääkis Pareiko.