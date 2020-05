VAHVA: Tartu maastikumaratoni virtuaaljooks ühendas 4000 jooksusõpra üle maailma 

"Huvi virtuaaljooksu vastu kujunes üle ootuste suureks. Aitäh kõigile osalejatele, kes uue formaadi sedavõrd hästi omaks võtsid! Meil on väga hea meel, et aitasite pikkade traditsioonidega jooksufestivali ka tänavustes keerulistes oludes elus hoida ning toetasite oma osalemisega klubi Tartu Maratoni," ütleb maastikumaratoni virtuaaljooksu peakorraldaja Indrek Kelk. "Samuti on äärmiselt hea meel, et tänavuse ürituse formaat võimaldas viia selle ka maailma kõige kaugematesse nurkadesse. Eksootilisemad paigad, kus rajale mindi, olid näiteks Argentina, Uus-Meremaa, Austraalia, Ameerika Ühendriigid," lisab Kelk.