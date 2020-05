Soome sporditäht avaldas šokeerivad fotod: „Mind nimetati paksuks seaks.“ 

Nüüd vaatas Wahlström karjäärile tagasi veidi teise nurga alt. Naine avaldas endast kaks fotot: vasakpoolne on tehtud ajal, kui ta oli võistluskaalus, parempoolne on värske pilt.

Fotosid võrredes tekitab küsimusi, kuidas on võimalik, et Wahlströmile heideti pidevalt ette just liigset kehakaalu? Tema keha rasvaprotsent langes isegi 11 peale. „Aga ikkagi kuulsin, et mind nimetati paksuks seaks, kes ei tule kunagi maailmameistriks,“ arutles ta.