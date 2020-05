Aasta aega võistlusrajalt eemal olnud 39aastane Novosjolov: kui olümpiale jõudmise võimalus on vähemalt 1%, siis tasub proovida 

Tõsi, pelgalt Tokyo olümpiamängudele pääsemine näib kahekordse maailmameistri jaoks väga raske ülesanne, sest vigastus(t)est tingitud võistluspaus ei lubanud OM-kvalifikatsiooni reitingupunkte koguda.

Epeemeestel jäi koroonaviiruse pandeemia tõttu pidamata viimane olümpiareitingu arvestusse minev MK-etapp, kuid sedakaudu pääsemise rong on meie meeste jaoks jaamast lahkunud. Seega jääb üle Euroopa tsooni kvalifikatsiooniturniir, kuhu pääseb Eestit esindama koduse olümpiaedetabeli parim.

Praegu juhib seda Sten Priinits 156 punktiga, järgneb Peeter Turnau 73 punktiga ning Novosjolov on 72ga kolmas, kuid sealt on teoreetiliselt võimalik ühe eduka MK-etapiga esimeseks tõusta.

"Julge prognoos on olümpiani jätkamine," arutles Novosjolov. "Mis elu toob, saab näha. Küsimusi on rohkem kui vastuseid. Kalender on külmutatud, reiting on külmutatud. Nii võistkondlikult kui ka individuaalselt on jäänud üks võistlus. Isegi, kui olen vormis, ei kvalifitseeru ma maailmareitingu põhjal kindlasti olümpiale.

Mis kvalifikatsioonist edasi saab? Millal tsooniturniir toimub? Kas Eesti reiting on ka külmutatud? Need on küsimused, millele ei oska vastata. Ka meie alaliit ei oska. Aga kui minu [olümpiale jõudmise] võimalus on vähemalt 1%, siis tasub proovida."

Karantiiniaeg möödus Novosjolovil võimaluste piires töiselt. Ta saanuks eriloa alusel Audenteses treenida, kuid ei kasutanud seda võimalust. "Olid teatud küsimused enda peas, aga kõige suurem põhjus oli see, et ei viibinud Tallinnas," põhjendas ta.

Motivatsiooniga on tal enda sõnutsi lihtne. "Aastal 2016 otsustasin, et jätkan ainult ühe eesmärgiga: võita puuduolev medal olümpiamängudelt. Motivatsioon ja eesmärk on siiani olemas," selgitas juuni alguse 40. sünnipäeva tähistav vehkleja, mis teda kannustab.