Soome ralliässa aus ülestunnistus: tahan olla nagu Ott Tänak 

Üks fänn uuris DirtFishi abil soomlaselt, millal tekkis tal viimati filmi vaadates tunne, et ta tahaks olla mõne kinotegelase moodi. „Ausalt öeldes ei vaata ma liiga palju filme. Aga kui nägin filmi „Ott Tänak - The Movie“, siis mõtlesin küll, et tahaksin olla nagu see kutt. Ka mina tahan maailmameistriks tulla. Või vähemalt MM-sarja juhtida, sest filmis ta tegelikult veel tšempioniks ei tulnud,“ pajatas soomlane.