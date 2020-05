Jalgpall Poom parimas eas erru läinud Lepmetsast: tean, et ta tegi eriolukorra ajal kõvasti trenni. Ju siis on seal taga muud tegurid Kaspar Koort , täna, 18:51 Jaga: M

GALERII

KÕIK: Edaspidi tõmbab Sergei Lepmets FCI Levadia särgi selga vaid amatöörmängijana duubelrivistuse mängudel. Foto: Erki Pärnaku

Kui eriolukord Eestis oli kestnud nädalajagu, võttis Tallinna FCI Levadia pressiteenistus ühendust klubi ja Eesti koondise esiväravavahi Sergei Lepmetsaga, et uurida, kuidas puurilukul läheb. „Loodame, et ajad muutuvad peagi paremaks ning varsti saame jälle jalgpalli mängida. Olen kindel, et kõik läheb hästi!“ lausus Lepmets toona. Nüüd, kaks kuud hiljem, teatas Lepmets ootamatult, et tõmbab profikarjäärile joone alla. Klubi üritas teda veel ümber veenda, kuid täna õhtul pärast kella viit tuli ametlik teade: FCI Levadia lõpetas Lepmetsaga töölepingu.