Millise palgaga meelitas Mupo oma ridadesse Eesti koondise väravavahi? 

Tallinna munitsipaalpolitseiameti avalike suhete peaspetsialist Meeli Hunt märkis, et neil on praegu patrulliosakonnas tööl 65 ametnikku, neist 62 inspektorit ehk inspektorid, vaneminspektorid, peainspektorid ja välijuhid.

Kui suure sissetulekuga munitsipaalpolitsei inspektorid arvestada saavad? Hundi sõnul on see väga varieeruv, sest tööl käiakse graafiku alusel ning sinna sisse võivad jääda ka nädalavahetused ja riigipühad, mille eest on ette nähtud lisatasu.

„Kõik oleneb sellest, kuidas inimene on endale graafiku sättinud,“ selgitas Hunt. „Üldiselt oleme linnasüsteemis olnud siiani üks kõige madalamalt tasustatud ameteid, kuid nüüd vaikselt proovime seda numbrit üles saada. Aga ma arvan, et see on täitsa tervitatav Eesti keskmine palk, jäädes vahemikku 1200–1400 eurot, kuid kui sa oled valmis ka pühade ajal töötama, siis sealt tuleb päris kahekordne summa juurde.“