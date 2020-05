VIDEO | Kersti Kaljulaid tõestas Saaremaal, et püsib endiselt heas vormis 

„Tänane sportlik pärastlõuna presidendi ja tema meeskonnaga sai alguse Kuressaares asuva Bivarix Jalgrattapoe eest ja kulges trajektooril Saia-Kaali-Pihtla-Kuressaare. Tänane keskmine kiirus oli 30 km/h ja kokku läbiti umbes 53 km. On rõõm tõdeda, et meie president on endiselt heas vormis ja jääb vaid oodata järgmist ühistreeningut,“ teatas rattaklubi sotsiaalmeedias.