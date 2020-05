2020. aasta staar! Saksamaa supertalent on veel efektiivsem kui Haaland ja Lewandowski 

Sügisringi veidi rahulikumalt võtnud Havertz on 2020. aastal olnud pidurdamatu: alates jaanuarist on ta kõigi sarjade peale löönud Leverkuseni särgis üheksa väravat ja andnud seitse resultatiivset söötu. Kokku on ta osalenud 16 tabamuse sünni juures, mis on isegi parem näitaja kui Erling Braut Haalandil (15) ja Robert Lewandowskil (13).