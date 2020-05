Jalgpalluri aus ülestunnistus: teadsin, et Barcas ma mängida ei saa, kuid see-eest saan seal miljonäriks 

"Kohtusin Barca spordidirektoriga ja ta ütles ausalt, et ega ma suurt platsile ei saaks," pajatas Song. "Kuid minu jaoks oli see suva. Teadsin, et nüüd saan ma miljonäriks. Kui Barcelona pakkus mulle lepingut ja nägin, kui palju ma selle järgi teenima hakkaksin, ei mõelnud ma kaks korda."

"Ütlen alati, et 20ndates aastates noormees, kes sõidab Ferrariga, on vaene, sest selles vanuses pole sa veel midagi teinud. Kuid 50aastane mees, kes sõidab Bentely'ga on mees, kes väärib austust," jätkas jalgpallur.

"Kui saabusin Arsenali esimesele treeningule, nägin millise autoga sõitis kohale kuningas Thierry Henry. See oli juveel! Ütlesin endale, et pean saama samasuguse auto, maksku see kuitahes palju.

Kuid kahe kuu pärast andsin selle auto tagasi, sest kogu mu raha kulus kütuse peale ja ma ütlesin autopoes, et andke mulle Toyota.

Sõitsin siis sellega treeningule ja Thierry küsis minu käest: "Aga pojake, kus su auto on?" Vastasin ausalt, et ma pole selle auto vääriline..."