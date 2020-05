Kobe Bryanti surmalennu korraldanud ettevõte sai maksuametilt suure rahapataka 

Raha on ettevõttel ilmselt hädasti ka vaja, sest pärast traagilist õnnetust tühistasid nad kõik oma lennud. Lisaks on nende vastu algatatud kolm kohtuasja. Esmalt kaebas Island Expressi kohtusse Kobe Bryanti lesk Vanessa, seejärel õnnetuses surnud korvpallitreeneri John Altobelli ja tema abikaasa Keri Altobelli kaks last ning kohtutee võtsid ette ka koos Bryantiga treeneritööd teinud Christina Mauseri lesk ning tema kolm last.