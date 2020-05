Kolm Saaremaa võrkpalliklubi leegionäri ei pääse kuidagi tagasi koju 

"Kõige keerulisem on olnud Jimenezil, keda ootavad Kuubal naine ja kaks last. Maciel on Kuressaares naisega, nii et temal on kergem. Ka Graham saab hakkama, kuna ta pole oma peret veel loonud. Kui eriolukorra piiranguid leevendati, oleme koos grillinud, et neil natukenegi näost näkku sotsiaalset suhtlust oleks,” rääkis Saaremaa VK mänedžer Hannes Sepp.