Jalgpall VIDEO | Haalandi napid vastused ajasid Briti telenäol harja punaseks Ohtuleht.ee , täna, 13:24

Erling Haaland: tegude-, mitte jutumees. Foto: POOL

Dortmundi Borussias järjekindlalt väravaid kõmmutav Norra imelaps Erling Haaland on mängujärgsetes intervjuudes pehmelt öeldes kidakeelne. See on pannud nördima Briti kuulsa ajakirjaniku ja telenäo Piers Morgani, kelle arvates võiks noor vutimees reporterite vastu rohkem austust üles näidata.