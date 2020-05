Tänak eelistab Märtini kunagist masinat Toyotale või Hyundaile 

"Lemmikrallit on lihtne valida," ütles Tänak. "Selleks on Soome ralli, mis on kiire, tehniline ja kus adrenaliin möllab. Autole pole see raske, küll aga sõitjatele. See on riukalik ralli, kuid ma naudin seda."

Kiiruskatsetest on Tänaku lemmikuks Soome ralli Päijälä katse, kus on rohelt mägesid, hüppeid ja tehnilisi lõike.

"See adrenaliin, mida seal koged, täpsus, suur kiirus, lai tee, hüpped, mis on kõik erinevad – see katse nõuab tõelist keskendumist," toonitas Tänak.

Ent ralliautodest on tema lemmikuks mitte Toyota või Hyundai, vaid hoopis 2003 Ford Focus RS, millega tema mentor ja praegune äripartner Markko Märtin võitis kolm MM-rallit.

"See on minu jaoks eriline auto. Mul õnnestus sellega kunagi ammu Eestis ühel võistlusel sõita. See meenutab PlayStationiga mängimist, kõik on nii lihtne ja auto teeb just seda, mida sa tahad.