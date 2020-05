Thierry Neuville pakkus, et Tänak võis Toyotast lahkuda meeskonnas valitsenud meeleolu tõttu 

"Mõistagi andsid tulemused motivatsiooni ning nägime pidevalt auto arendamisega vaeva. Peamine põhjus, miks ma olen seal nii kaua olnud peitub tiimi meelestatuses ning oma roll on ka sellel, et kõik piloodid võitlevad üksteisega lõpuni. See on olnud mulle tähtis," selgitas belglane.

Nii, nagu varasematel aastatel, on Neuville tänavugi olnud tiimi parim sõitja: MM-sarjas hoiab ta 42 punktiga kolmandat kohta. Kuid sel aastal on tal Tänaku näol olemas tugev meeskonnasisene konkurent. Eestlane on kolme etapi järel 38 silmaga viiendal positsioonil.

"Olen alati nautinud võistlemist, püüan igal aastal olla hooaja lõpuks parim sõitja tiimis. Mullu oli mu tiimikaaslastel võrreldes eelmiste aastatega kõvasti parem hooaeg. Tootjate arvestuses on see tähtis, et meeskonnas oleksid tugevad sõitjad. Nii on meil varemgi olnud, kuid eelmisel aastal õnnestus kõik klappima saada ja meil polnud nii palju ebaõnne."

"Olen sõitnud seitse aastat samas tiimis, teiste autodega mul kogemusi pole. Tean meie masina tugevusi, kuid ei oska seda teiste omadega võrrelda. Ott toob meile selles mõttes väga tähtsat infot. Ta oli ka väga otsekohene, kui selgitas meile, mis auto juures hea on ning mis halb. Ta tahtis palju asju muuta, kuid tähtsaim sõnum oli, et auto põhistruktuur on kombes," lisas Neuville.