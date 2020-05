Tanel Kangerti tiimikaaslane jäi dopinguga vahele 

21aastase mehhiklase võistlusvälisest dopinguproovist leiti kasvuhormooni kasutamise jälgi. Rahvusvahelise Jalgrattaliidu UCI esmaspäevases pressiteates täpsustati, et proovi andis ta mullu 25. aprillil, kui kuulus veel Aevolo meeskonda. Sama aasta augustis siirdus ta Ameerika tiimi EF Pro Cycling, kuhu kuulub ka Kangert.

Villalobosele määrati ajutine võistluskeeld, kuid tal on vee võimalik taotleda B-proovi avamist.

Mehhiklase meeskonna tegevjuht Jonathan Vaughters on juhtunu pärast pettunud. "Ehitasime meeskonna üles eesmärgiga kaitsta ratturite tervist ja õigusi, eriti nooremate omi, kes alles profikarjääri alustavad. See, et noored sportlased amatöörlike arstide ja treenerite, kes nende karjäärid ära rikuvad, satuvad, tekitab suurt pahameelt," vahendas Vaughtersi sõnu Cycling Weekly.