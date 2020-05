LUULELINE JALGPALL ON TAGASI! Levadia kirjutas Legionile eleegia 

Ka mängijad on teinud koroonakriisis väljakule tulemiseks kompromisse. / Pingi asemel istutakse tribüünil, ei kätelda, kuniks mäng algas. / Et Lepmets hirmutab ründajate asemel nüüd muponaudina Tallinnas bemmi-osse, / näitab, et kõige raskem on olnud vutimehi kriisis tabanud kärbe palgas.