Martin Reim pika pausi järel taas mängimisest: kohati oli okei, kuid initsiatiivi ei õnnestunud meil haarata 

"Nimi on uus, kuid mängijad on neil Premium liigas varem mänginud. Ma arvan, et neil on ka väga hea kohtumistele tulla: neil pole kaotada mitte midagi. Pinged on pigem ikkagi meil peal. Eks ole näha, kui stabiilsed nad on: hooaeg on tihe, tuleb palju mänge. Kuid ma arvan, et peksupoiss ta [Legion] kindlasti ei ole, need kaks esimest mängu näitasid selle ära," lisas Reim.