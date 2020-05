Ott Tänak pooldab rallide lühendamist: praegune formaat hakkab igavaks muutuma 

"Kindlasti on üheks võimaluseks [et WRCs põnevus säiliks] muuta autod odavamaks. Seejärel saab vaadata rallide formaate. Võib-olla tuleks need muuta pisut kompaktsemaks. Olen kindel, et oleme sellest mõttest tükk aega rääkinud ning kahest intensiivsest võistluspäevast oleks vast küll. Sellega saaks vähendada aega, mil tiimide koosseisud peavad etappidel viibima," lausus Ogier portaalile DirtFish.

Nagu Seb mainis, siis autode maksumus pole ainuke asi, on palju, mida saab muuta. Me saame etapid üles ehitada kõvasti efektiivsemalt. Usun, et praegu tahavad inimesed kindlasti kohe midagi näha, mis juhtub lühikese aja jooksul. Kui rallid on liiga pikad, siis hakkab igav. Arvan, et etappide formaat on olnud selline üsna pikka aega. On ka muid võimalusi, kus saame efektiivsemad olla," lisas Tänak.