Maksuamet pani Latvalale järjekordse maksahaagi 

Erimeelsused maksuametiga algasid juba 2009. aastal, kui Latvala kolis elama maksuparadiisi Monacosse. Rallimees väidab, et Monaco ongi tema peamine kodu, kuid maksuamet on märganud, et Latvala veedab suurema osa ajast ikkagi Soomes. Seetõttu leitakse, et 35aastane mees peaks ka oma maksuraha sünnimaale jätma. Praegune vaidlus puudutab 2014 ja 2015 aasta tulusid.

Latvala tunnistas ajalehele, et konfiskeeriti osa tema kinnisvarast ja autodest. Ta saab need tagasi juhul, kui on maksuametile võla tasunud.

Latvala tunnistab, et on teinud maksuametiga igakülgset koostööd ja seetõttu oli vara konfiskeerimine üllatav. „Ma pole teinud midagi ebaseaduslikku. Kogu see 2018. aastal alanud vaidlus on olnud väga keeruline. Kokkuvõttes tahan jõuda õiglase lahenduseni,“ ütles ta.

Latvala hingel on 18 MM-sarja etapivõitu, kuid ometi on äsja 35. sünnipäeva pidanud Soome ralliäss töötu. Viimase aasta jooksul on kõik tema karjääris allamäge käinud.

Aasta lõpus selgus, et Toyota ei pikenda temaga lepingut. Citroen lahkus üldse MM-sarjast ja töökohti jäi vähemaks. Lõpuks jäigi Latvala ula peale.

Seejärel leidis ta rahastuse, et tulla starti Rootsis, kuid sealne üritus kujunes tema jaoks katastroofiks. Toyota tiimilt laenatud autot tabas kohe alguses tehniline rike, mille eest võttis meeskonna boss Tommi Mäkinen täieliku vastutuse. Võistkond lubas, et Latvala saab Sardiinia rallil uue võimaluse ja uut rendiraha temalt ei oodata.