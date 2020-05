FOTOD: kes on see salapärane ja kurvikas kaunitar, kes tõi ilmale pisi-Bolti? 

Aastal 2016 tunnistas Bolt The Telegraphile antud intervjuus, et tal on suhe, kuid ka siis jättis ta nime avaldamata. Küll aga kinnitas välejalg, et tulevikus on tal plaanis abielluda. „Tahan seda teha, sest ka mu vanemad on abielus. Olen sellele mõelnud, aga tean, et ma ei abiellu enne 35. eluaastat,“ ütles ta. Aega on, sest augustis saab alles Bolt 34aastaseks.