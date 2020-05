Stress viis armastatud Soome ralliässa une 

Ajakiri Seiska andmetel konfiskeeriti Latvalale kuuluv Helsingi korter, Puumalas asuv suvila ning auto Lexus RX450. „See on kõik, mis mul on,“ ütles Latvala Iltalehtile ega soostunud üksikasjadesse laskuma.

Latvala tunnistas ajalehe, et tema ja maksuamet näevad toimuvat täiesti erinevalt. Alla ei kavatse ta anda ning viib vaidluse vajadusel kõige kõrgema kohtuastmeni.

„Stress on olnud tohutu. Olen veetnud hulga unetuid öid ja mõelnud, kuidas seda lahendada. Loodan, et tulevikus ei pea enam keegi sarnaseid asju läbi elama. Kõige hullem on ebakindlus, sest asjad lihtsalt ei lahene,“ rääkis ta Iltalehtile. „Tahan õiglust, ükskõik, mis hinnaga. Seepärast see vaidlus kestabki. Lähen kohtusse ja ilmselt kestab protsess väga kaua.“

Latvala hingel on 18 MM-sarja etapivõitu, kuid ometi on äsja 35. sünnipäeva pidanud Soome ralliäss töötu. Viimase aasta jooksul on kõik tema karjääris allamäge käinud.

Mullu tabas Latvalat isiklik tagasilöök, sest ta läks suure meediamölluga lahku oma kihlatust. See omakorda jättis jälje spordile ning lõpuks läks kirja soomlase senise profikarjääri kõige kehvem hooaeg.

Aasta lõpus selgus, et Toyota ei pikenda temaga lepingut. Citroen lahkus üldse MM-sarjast ja töökohti jäi vähemaks. Lõpuks jäigi Latvala ula peale.