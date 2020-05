7 VÕTIT | Flora rünnakud põrkusid vastu Tammeka kaitsemüüri, publikukeeld avas mängust uue dimensiooni  

Tammeka peatreener Kaido Koppel valis mänguks viiese kaitseliini, mis õigustas end täielikult. See võttis Floralt äärtelt, kust neil meeldib nii kasti murda kui ka tsenderdada, ruumi vähemaks. Esimese poolaja teises pooles tundus, et Koppel lõikab 17aastase Alfred Tammiksaare ennistamisega vasakkaitsesse näppu, sest kõrgliigadebütant oli positsioonivalikuga tihti hädas, kuid lõppkokkuvõttes Flora sedakaudu väravani ei jõudnud.

FC Flora (rohelises) – Tartu Tammeka. Foto: Jana Pipar/Jalgpall.ee

2. Kas koroonapaus on silmanähtavalt mängukvaliteeti räsinud?

Ei. Premium liiga mängijad ja treenerid hoiatasid intervjuudes ette, et pausi järel on oodata üleüldist rabedust, sest mängutunnetus, koostöö ja ruumitaju on tavapärasest kehvemad.