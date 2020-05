Milanos elav Kirpu pole paar kuud epeed kätte võtnud: saalis vehelda veel ei lubata ja vormist pole aimugi 

Viimased kolm aastat Itaalias treeniv Erika Kirpu pole reisimispiirangute tõttu pikemat aega kodumaale jõudnud. "Ikka on igatsus", tunnistab 27aastane vehkleja. "Mul oli plaanis tulla ka Eestisse, aga koroonaviiruse pärast pole saanud liikuda."

Kirpu möönab, et Itaalias on ta peamiselt tegelenud füüsilise vormi hoidmisega. Milanos seda luksust pole, et vehklejad saaksid mõõga kätte võtta.