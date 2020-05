Alkoholist täielikult loobunud Andrus Värnik: lõpuks pead ise aru saama, mis elu sa tahad 

Endise odaviskaja sõnul on ta praeguseks alkoholist täielikult loobunud. "Paljud, kes on ka sellega rasketel hetkedel kokku puutunud, on öelnud, et on kaks varianti: kas võtad natuke, mis tähendab, et võtad ka rohkem, või null – mina valisin nulli. See peab ka jääma, see on veel parem," rääkis Värnik ERR-i uues spordisarjas "Mis tunne on?" Tarmo Tiislerile.